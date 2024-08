Il ministro Adolfo Urso porterà in Cdm il riordino del settore dei carburanti. Nella direzione della decarbonizzazione "incentiveremo la trasformazione di stazioni di servizio in punti di ricarica elettrica", ha affermato annunciando "una razionalizzazione del sistema di distribuzione per favorire il passaggio per la ricarica elettrica. È un lavoro di un tavolo che ha lavorato per oltre un anno con il settore".