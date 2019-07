Carabiniere ucciso, Mattarella: "I criminali vengano presi rapidamente"

Raggi: "A Roma mancano 2mila agenti" - In merito alla tragedia avvenuta nella notte, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha commentato: "Per quanto riguarda la mia polizia locale, cerchiamo di presidiare il territorio in ogni modo. Ma dobbiamo essere molto concreti: a Roma Capitale mancano ancora 2mila agenti e forse non saranno nemmeno sufficienti. Abbiamo necessità di aumentare le forze di polizia. Non ci occupiamo di sicurezza, ma facciamo anche questo, dando supporto a tutte le forze dell'ordine. I numeri che ci restituisce al questura non parlano di un'assenza di sicurezza in questa città, poi fatti come questo ci gettano nel baratro".



Conte: "E' una profonda ferita per lo Stato" - "La morte del giovane vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso stanotte nell'esercizio delle sue funzioni, è una profonda ferita per lo Stato. Faremo il massimo per assicurare i responsabili alla giustizia. La mia vicinanza alla famiglia e all'intera Arma dei Carabinieri". E' il tweet del presidente del consiglio, Giuseppe Conte.



Salvini: "Lavori forzati per il bastardo assassino" - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato l'accaduto. "Caccia all'uomo a Roma per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate - ha scritto in un tweet -. Sono sicuro che lo prenderanno e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa".



Di Maio: "Momento di dolore per lo Stato" - "Nella notte, a Roma, un giovane vice brigadiere dei Carabinieri è stato ucciso a coltellate da un rapinatore. Aveva solo 34 anni. Il mio abbraccio alla famiglia del militare e a tutta l'Arma. È un momento di grande dolore per lo Stato". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio sul suo profilo Twitter.



Trenta: "Tolleranza zero" - Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha affidato a Twitter un suo pensiero. "Carabiniere accoltellato a morte a Roma durante lo svolgimento del servizio. Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del V. Brig. Mario Cerciello Rega e all'Arma dei carabinieri e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto".



Zingaretti: "Dolore per quanto accaduto" - "Dolore per la tragica morte del Carabiniere Mario Cerciello, caduto durante un controllo. All'Arma e alla sua famiglia va la vicinanza mia e di tutto il Pd". Così su Twitter il segretario dem, Nicola Zingaretti.



Toninelli: "Morte inaccettabile" - "Dolore e cordoglio per la inaccettabile morte del vice brigadiere Mario Cerciello Brega - scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli -. La mia vicinanza ai suoi familiari e massima gratitudine per l'Arma dei Carabinieri e per il prezioso servizio che ogni giorno rende al Paese".