Capitano Ultimo scopre il volto dopo 31 anni e si candida con Cateno De Luca alle Europee: "Un atto d'amore"

Con lui anche l'ex sindaco di Amatrice

"Scopro il volto per le elezioni come atto d'amore. Così feci il mio lavoro da Carabiniere, così affronterò questa campagna", ha detto. De Caprio ha poi parlato della sua visione, ossia quella di "una Europa dei cittadini e dei loro sindaci". Tra le fila della lista Libertà anche l’ex sindaco di Amatrice e consigliere regionale Sergio Pirozzi. “Una sfida non facile ma che possiamo portare avanti insieme – dice Sergio Pirozzi a RietiLife – io e Ultimo, come ha dimostrato lo stesso Capitano, ci mettiamo la faccia. Siamo due grandi amici che hanno fatto tante cose insieme, a partire dalla solidarietà, quella che non si sbandiera”.