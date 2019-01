6 gennaio 2019 18:39 Caos trivelle, i cittadini incalzano il Governo | Costa: "Mai firmato autorizzazioni", ma Emiliano attacca Di Maio Dopo la notizia di quattro nuove autorizzazioni nel mar Ionio, le associazioni ambientaliste insorgono: "Tutto quello che avevamo contestato ai precedenti governi viene attuato da quello attuale"

Il governo del cambiamento si divide sulla questione trivelle. Il Ministero per lo sviluppo economico avrebbe prorogato una concessione ad Agip ed Eni per il lavoro di ricerca di idrocarburi nel mar Adriatico, in particolare di fronte alle coste dell' Emilia Romagna, e sarebbe pronto a autorizzare alti 4 permessi nel mar Ionio, per gli gli impianti situati in Puglia e Calabria. Ma il ministro dell'ambiente, Sergio Costa, si ribella: "Da qundo sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro paese e i nostri mari e mai lo farò". I più delusi dal comportamento dei 5 stelle e di Luigi Di Maio sono i cittadini e gli ambientalisti del comitato "No Triv". "Tutto quello che avevamo contestato ai precedenti governi viene attuato da quello attuale", attaccano.

La questione ambientale, a partire dal no alle trivelle, al gasdotto tap in Puglia e alla tav Torino-Lione, era stata un cavallo di battaglia della campagna elettorale dei Cinque Stelle. In prima fila, nel 2016, a sostegno del referendum promosso da 5 regioni contro le trivellazioni petrolifere .La consultazione però non raggiunse il quorum, anche se i sì ottennero una maggioranza schiacciante, oltre l'85 per cento.