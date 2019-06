Si è dimesso il presidente dell'Anm , Pasquale Grasso. Dopo aver ascoltato gli interventi dei rappresentanti dei gruppi all'interno all'Anm nel Comitato direttivo centrale, convocato a seguito della bufera sulle nomine in magistratura , Grasso ha rassegnato le proprie dimissioni come anticipato in apertura nel caso avesse avuto sentore di una richiesta in tal senso. "Vi ho ascoltato - ha spiegato - vi comprendo e rassegno le mie dimissioni".

A chiedere le dimissioni del numero uno del sindacato dei magistrati sono state diverse correnti dell'Anm, tra cui Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza. A queste associazioni non è bastato il volontario allontanamento di Grasso dal suo gruppo, Magistratura indipendente, la più coinvolta nello scandalo. Grasso aveva infatti deciso di abbandonare MI perchè contrario alla decisione di non chiedere le dimissioni dei togati autosospesi. Ma la linea intrapresa da Grasso è stata comunque valutata come troppo morbida dagli altri gruppi che ora potrebbero dare vita a una nuova giunta. Secondo Francesco Valentini di A&I, Grasso non ha saputo gestire una situazione catastrofica, di fronte alla quale dal presidente di Anm "sono arrivati solo una serie di distinguo di cui non avevamo bisogno". Magistratura Indipendente commenta invece con un invito all'unità.



"Potrei osservare - ha poi polemizzato Grasso - che le vostre considerazioni hanno deliberatamente trascurato la prospettiva cronologica degli avvenimenti. Potrei dolermi di convenienti fraintendimenti della mia condotta ma vi ho ascoltato e compreso. Ovviamente rassegno le mie dimissioni. Lo faccio serenamente, dicendo no a me stesso. Nel ricordo di un grande intellettuale del passato, che ricordava che i moralisti dicono no agli altri, l'uomo morale dice no a se stesso".