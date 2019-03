Cantieri, Toninelli: "Quest'estate riparte il progetto dell'autostrada Asti-Cuneo"

Il progetto dell'autostrada Asti-Cuneo "non cambia ma rispetto a quello redatto con Delrio si risparmiano 213 milioni di euro perché non ci saranno proroghe alla concessionaria. A inizio estate potrà partire il primo lotto". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli . "Siamo all'ultimo metro, l'importante è che tutti i sindaci e il presidente della Regione lavorino compatti", ha aggiunto.

Toninelli, insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si è recato a Cherasco per compiere un sopralluogo sull'autostrada A33 Asti-Cuneo che si interrompe in mezzo alle campagne. Il ministro e il premier sono stati accolti dal presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che da giugno ha cercato di sensibilizzare il governo sul completamento dell'opera.



Per finire l'A33 mancano 9,5 chilometri tra Cherasco e Alba. I lavori sono fermi dal 2012. Conte ha sottolineato: "Ci siamo noi da pochi mesi, ci dobbiamo assumere noi la responsabilità? Ce la assumiamo, siamo qui per questo, ma mi sembra che dal 2012 a oggi sono passati un po' di anni di interruzione? Ma noi non ci sottraiamo, l'importante è risolverla".