Cani per ciechi anche nei mezzi di trasporto e luoghi pubblici: in Manovra 2025 inserite le prime misure

Per ciechi e disabili, l'accesso con cani guida e d'assistenza ai mezzi di trasporto e in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico finora non era sempre garantito. Solo due mesi fa, per esempio, a Roma un tassista ha rifiutato di far salire a bordo della sua auto due non vedenti a causa del cane. Ora, una proposta di legge incardinata alla Camera potrebbe cambiare la situazione, estendendo campo di applicazione e tutele per l'accesso con i cani di guida e d'assistenza. "Con la Manovra - ha spiegato la prima firmataria e deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla - sono state recepite quasi tutte le previsioni della mia proposta di legge, quindi si estenderà il libero accesso alle persone accompagnate dal proprio cane di assistenza nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, non solo alle persone ipovedenti ma a tutte quelle affette da disabilità di vario genere, che hanno bisogno della compagnia di un cane d'assistenza".