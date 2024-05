Campi Flegrei, "divieto di nuove case e incentivi per chi trasloca"

Le misure previste

Le misure contenute all'interno del piano ed elencato dal ministro Musumeci vanno dalle verifiche dei livelli di vulnerabilità del patrimonio immobiliare pubblico e privato ai contributi per l'adeguamento antisismico delle abitazioni private nelle zone di elevato rischio, passando per gli incentivi finanziari destinati alle famiglie che traslocheranno. Previsto, inoltre, "il divieto di costruire nuove case, almeno fino a quando la regione non avrà legiferato in materia", ha dichiarato il capo della Protezione Civile.