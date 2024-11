Campania, Schlein: "Il Pd non sosterrà presidenti uscenti su un terzo mandato"

"Pensa che non avremmo sostenuto con piacere Bonaccini per una terza corsa in Emilia-Romagna o De Caro amatissimo a Bari? Le regole valgono per tutti - ha detto Schlein ospite a "Che tempo che fa" -, se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente adesso è bene che si abitui al cambiamento perché io sono stata eletta per fare questo".