"Non so più come dirlo, mi ricandido. Io vado avanti a prescindere, anche se c'è sempre qualcuno che fa domande sulla base dell'imbecillità di qualche esponente del Pd. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Un chiaro messaggio ai dem e ai suoi vertici, nazionali e locali, a partire da Elly Schlein che più volte ha ribadito il suo "no" al terzo mandato.