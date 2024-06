"Non so a chi si riferisca Meloni quando lancia allarmismi e vittimismi. Rispetto alla sue dichiarazioni fatte ('Modi violenti della sinistra, e c'è chi evoca piazzale Loreto', ndr), mi pare che l'unica guerra nei nostri confini sia quella che state facendo ai poveri. Contro il salario minimo, il reddito di cittadinanza e contro il Sud con la legge sull'Autonomia". E' l'affondo della segretaria del Pd, Elly Schlein, nelle dichiarazioni di voto alla Camera dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. Si è espresso in Aula contro il presidente del Consiglio anche Giuseppe Conte. Il leader M5s, in riferimento alle parole rivolte da Meloni ai suoi ministri ("ragà, alzateve pure voi") ha detto: "Mutuo il suo linguaggio: ragazzi svegliatevi in Ue".