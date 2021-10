Camera: "Deputati senza Green pass saranno allontanati da Aula"

ansa

Da venerdì alla Camera i parlamentari e i collaboratori dovranno mostrare il Green pass: l'esibizione del certificato è condizione "inderogabile" per poter accedere alle sedi dell'istituzione. E' quanto prevede la delibera del collegio dei probiviri di Montecitorio. In caso di rifiuto verrà applicato l'articolo del regolamento interno che prevede la "censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da 2 a 15 giorni".