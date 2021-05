Camera dei Deputati, Renata Polverini rientra in Forza Italia

Ansa

Renata Polverini torna in Forza Italia da cui era uscita il 21 gennaio per aderire al gruppo Centro democratico-italiani in Europa (poi abbandonato a febbraio per restare al misto). L'annuncio lo ha dato Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Renata Polverini torna nel nostro partito. Riabbracciamo un'amica e una collega di grande valore ed esperienza. Affrontiamo le nuove sfide con una freccia in più al nostro arco", conclude.