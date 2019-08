Calenda: "Un'alleanza con i 5 Stelle? Sarebbe la fine del Pd"

"Cosa mi attendo da Conte in Senato? Tutto o il contrario di tutto. E' stato il presidente del Consiglio del peggior governo. Spero che il Pd non lo innalzi al ruolo di statista, sarebbe l'ultima beffa". Lo dice l'eurodeputato dem Carlo Calenda a La Repubblica. "Continuo a pensare che un'alleanza con i 5 Stelle rappresenterebbe la fine del Pd. Si possono fare governi con chi ha idee diverse, non con chi ha valori diversi", aggiunge.