Carlo Calenda annuncia: "Bonetti e Rosato entrano in Azione"

"Entriamo in Azione per allargare Azione e riunire ciò che la politica del nostro Paese ha diviso", ha detto Elena Bonetti. "Ho la grande ambizione di voler contribuire alla costruzione di un partito che abbia la capacità di rompere il bipolarismo - le ha fatto eco Ettore Rosato -. Io vedo i danni di questo bipolarismo degli opposti, che chiedono ai tifosi di votare. Questo bipolarismo ha allontanato milioni di elettori, che non vanno più a votare. Dobbiamo avere una visione e un obiettivo nel lungo termine, per cambiare le cose. Ci misureremo con il consenso e lavorare sulla costruzione di una proposta elettorale nei prossimi mesi è una responsabilità che mi prendo con grande convinzione".

Le alleanze per le Europee

Calenda ha parlato anche delle possibili alleanze per le Europee: "Dipende da Più Europa. Noi non siamo disponibili a un'alleanza indistinta perché non sarebbe credibile per gli elettori. Con Più Europa c'è sintonia per quel che riguarda gli obiettivi europei, per i partiti europei di riferimento - entrambi aderiamo ad Alde - sia una sintonia di comportamenti. Possiamo lavorare bene. No a una lista indistinta che accolga anche Iv: abbiamo già dato, diciamo no ad alleanze che abbiamo solo una finalità elettorale".