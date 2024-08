Calderone: "Estendere alle vittime del caporalato assegno inclusione"

Il ministero del Lavoro valuta di concedere l'assegno d'inclusione alle vittime del caporalato. Lo afferma il ministro Marina Calderone spiegando che allo studio ci sono "interventi ad hoc che consentano di mettere in protezione" le persone coinvolte "laddove la denuncia ha una sua veridicità" e di "consentire di avere supporti e sostegni economici che possano consentire di essere accompagnati al lavoro". L'annuncio arriva al termine del tavolo sul caporalato. "Lo schema di lavoro - chiarisce Calderone - è quello adottato per mettere in protezione le donne vittime di violenza attraverso l'assegno d'inclusione".