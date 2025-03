Femminicidio, bozza ddl: "È un'aggravante punibile con l'ergastolo"

Nella bozza del disegno di legge sull'introduzione del delitto di femminicidio, all'esame del Cdm nel pomeriggio, si legge che "chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dai casi descritti precedentemente, si applica l'articolo 575" del codice penale, che prevede una pena non inferiore a 21 anni.