Brunetta: "Per P.a. anche dirigenti da esterno e stipendi di mercato"

ansa

Con il decreto appena approvato per la Pubblica amministrazione si potranno "reclutare dall'esterno alti livelli di dirigenza". Lo ha annunciato il ministro Renato Brunetta. "Non abbiano nulla da temere i bravi funzionari e i dirigenti che già esistono nella P.a. - ha aggiunto -. Sarà un mercato efficiente, non chiuso: dovrà prevalere il merito. La remunerazione dovrà essere all'altezza del mercato".