Brexit, Di Maio: "Risparmi degli italiani sono al sicuro"

Secondo il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nonostante il voto negativo del parlamento inglese su un accordo con la Ue per la Brexit, gli italiani possono stare tranquilli. "Non c'è rischio per i nostri risparmi: sinora abbiamo avuto sempre garanzie sugli italiani - ha detto in una trasmissione televisiva -. Poi se ci sono realtà che vogliono spostarsi da noi tutto può essere una opportunità".