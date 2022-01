Bozza decreto anti-Covid, test gratis per studenti in autosorveglianza

Ansa

Il Commissario per l'Emergenza ha autorizzato lo stanziamento 92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio per l'esecuzione dei test rapidi gratis, per l'attività di tracciamento dei contagi Covid sugli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetti all'autosorveglianza. E' quanto si legge nella bozza del decreto anti-Covid in discussione al Consiglio dei ministri.