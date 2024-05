Borghi (Lega): "Via la bandiera Ue dagli edifici pubblici", è polemica sulla proposta di legge

Proposta in Senato, al fianco del Tricolore quella della regione. Forza Italia con Martusciello prende le distanze: "Per cosa vi siete candidati?"

Borghi ha aggiunto che " la bandiera Italiana è una sola : il Tricolore, affiancato quando possibile dalla bandiera della Regione". Secca la replica del sindaco di Firenze, Dario Nardella, candidato Pd alle Europee: "Se a Borghi fa così schifo l'Europa, dica di rinunciare ai 200 miliardi del Pnrr per imprese e famiglie".

È polemica dopo che il senatore della Lega, Claudio Borghi, candidato alle Europee, ha annunciato in un tweet di aver "consegnato agli uffici la proposta di legge per l'abrogazione della legge che ha introdotto l'obbligo di esposizione della bandiera dell'Unione Europea fuori e dentro gli edifici pubblici".

Contrari Forza Italia e Pd Forza Italia prende le distanze. E lo fa attraverso il capogruppo azzurro al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello: "La proposta della Lega di togliere la bandiera della Unione Europea dagli edifici pubblici dimostra quale considerazione ci sia nei confronti dell’Europa. Se continuano così non toccheranno palla nel prossimo Parlamento, e viene da chiedersi per che cosa si sono candidati".

"Mi sembra un passo avanti. Salvini non si riconosceva neanche nel tricolore...Mi aspetto presto una proposta per le bandiere delle contrade, dei sestrieri e dei rioni. Da Ventotene al cortile di casa. Viva l'Europa". Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, replicando alla proposta del senatore della Lega Borghi per togliere la bandiera europea dagli edifici pubblici.

Watson (Stati Uniti d'Europa): "Gravissimo" "La proposta del senatore leghista Claudio Borghi è pura follia. Togliere la bandiera europea dagli uffici pubblici sarebbe il primo passo di una strategia suicida. Gravissimo poi che la proposta venga da un parlamentare di maggioranza. Giorgia Meloni ha l'obbligo di chiarire subito". Lo afferma Graham Watson, capolista di Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione del Nord Est, nel corso di un incontro elettorale a Reggio Emilia.

"È la cifra esatta della qualità della proposta legislativa della Lega e delle priorità di quel partito: non i mutui, il rincaro dei generi alimentari, l'inflazione che continua comunque a correre soprattutto i beni primari, non la crescita inesistente e l'industria che continua a crollare mese dopo mese ma la bandiera dell'Europa fuori dai palazzi, queste sono le priorità della Lega...". Così il capogruppo di M5s al Senato, Stefano Patuanelli, interpellato sulla proposta di Claudio Borghi sulla bandiera.