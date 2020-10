Boccia: "Governo non scarica responsabilità su sindaci"

LaPresse

Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, respinge l'accusa arrivata al governo di aver scaricato la responsabilità di alcune misure anticovid sui sindaci. "No, non è così, la norma che chiamava espressamente in causa i sindaci è stata smussata ma in ogni città se c'è un luogo da chiudere lo decide il sindaco - ha detto -. I sindaci sanno che lo Stato è al loro fianco 24 ore su 24, dobbiamo tornare alla collaborazione massima".