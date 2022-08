Berlusconi: "Tra Pd e Azione triste alleanza contro qualcuno"

Per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, l'accordo tra Pd e Azione è "una triste alleanza contro qualcuno o qualcosa".

"Hanno fatto un accordo per impedire al centrodestra di governare - ha detto in una intervista radiofonica -, ma non ci riusciranno. Questa operazione serve per ingannare gli elettori moderati e convincerli ad andare col centrosinistra". Poi parlando degli alleati ha affermato: "Noi e la Lega abbiamo punti comuni ma il linguaggio e gli atteggiamenti di Salvini non sono i nostri".