Berlusconi torna in campo: "Ho deciso di candidarmi alle Europee"

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, annuncia il proprio ritorno in campo: si candiderà alle elezioni europee per fermare "questo governo". L'occasione del voto europeo servirà anche per ribadire le scelte liberali delle democrazie europee "come nel '94 quando decisi di fermare i comunisti". L'annuncio in Sardegna dove Berlusconi si è recato per la campagna elettorale.