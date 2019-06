Berlusconi: "Questo governo è finito, ora federazione di Centrodestra"

Secondo il leader di Forza Italia, "per ora la crisi dell'esecutivo è stata evitata ma al prossimo provvedimento importante per il Paese, M5s e Lega sanno di nuovo in conflitto. Del resto si è mai visto un premier che convoca una conferenza stampa per chiedere ai due vice se vogliono proseguire con l'esperienza di governo?".



"Governo intrappolato in un gioco sulla pelle degli italiani" - Berlusconi individua quindi due ragioni per le quali bisogna cambiare subito registro: "Per i danni che sono stati fatti finora all'economia, che versa in condizioni drammatiche, e perché il governo è ormai incapace di prendere decisioni, intrappolato com'è in un grande gioco di ruolo che impegna per tutto il tempo i tre protagonisti. Un gioco sulla pelle degli italiani".



"La situazione sta precipitando" - "L'unica cosa certa, crisi o non crisi, è che l'Ue chiederà a questo governo il conto di tutti gli errori commessi in politica economica - aggiunge -. I cinquestelle procedono da un anno in una direzione disastrosa per i portafogli degli italiani. La situazione sta precipitando".