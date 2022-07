Berlusconi: premier del centrodestra? Il tema non mi appassiona

La scelta del candidato premier interno al centrodestra "è un tema che non mi appassiona.

Non mi sembra che a sinistra abbiano indicato alcun candidato". Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si tiene lontano dalle polemiche circa la premiership interna alla sua coalizione in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Agli italiani interessano le nostre proposte per uscire dalla crisi, per dare speranze ai giovani e sicurezza agli anziani, per ridurre le tasse e creare occupazione, per tagliare la burocrazia, per difendere l'ambiente", ha quindi aggiunto.