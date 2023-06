Silvio Berlusconi morto, Ignazio La Russa: "Per me un fratello maggiore"

Per Ignazio la Russa è ancora presto per parlare del futuro di Forza Italia. Nello speciale del Tg5 il presidente del Senato vuole concentrarsi sul ricordo e su ciò che è stato l'imprenditore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi morto all'età di 86 anni, il 12 giugno mentre era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. "Io l'ho sempre trattato da fratello maggiore, lui no. Lui mi trattava da coetaneo anche se avevamo 15 anni di differenza. In realtà lui pensava di essere più giovane di me, ma non aveva la scortesia di dirmelo", dichiara sorridendo il presidente del Senato.

Ignazio La Russa tra le imprese portate a termine da Berlusconi ricorda anche alcune delle battaglie affrontate con più tenacia. "Quella contro la persecuzione che per anni abbiamo visto nei suoi confronti, non solo giudiziaria. Non bisogna dimenticare che alla fine la giustizia italiana l'ha sempre assolto. Quindi non era la magistratura ad avercela con lui - considera - ma erano filoni che l'hanno accusato, a volte partendo da dati realmente esistenti, a volte completamente inventati. Credo, però, che la persecuzione nei suoi confronti sia stata più ampia. Sarebbe sbagliato limitarla a quella giudiziaria. Credo che un certo establishment - continua - si sia sentito minacciato dall'innovazione di Berlusconi e abbia fatto di tutto per bloccarlo. Dalla calunnia all'azione giudiziaria, dall'Europa ai titoli che salivano e scendevano artatamente. Credo che il fatto che non si sia arreso a questo mondo, che disperatamente cercava di sconfiggerlo, sia stata la sua impresa più grande".

"Berlusconi è stato un innovatore - continua La Russa - qualunque aspetto della vita politica, sociale, economica che ha toccato è stato un cambiamento. È stato anche un grande urbanista: Milano 2, Milano 3 per gli anni in cui sono state costruite hanno rappresentato una novità dirompente. È stato inoltre innovatore nello sport, nella comunicazione, nella diplomazia".

"Non lo so cosa succederà a Forza Italia - riferisce - mi interessa pensare cosa avrebbe voluto Berlusconi. Sicuramente che al livello europeo ci fosse un centro-destra come quello italiano. Quindi non un partito nuovo, ma sicuramente il suo obiettivo dichiarato era quello che anche in Europa i popolari lasciassero i socialisti e si alleassero con i conservatori. Io mi auguro - conclude - che questo sia il lascito politico vero di Berlusconi".