Silvio Berlusconi morto, Emanuela Folliero: "A Mediaset ho realizzato il mio sogno"

Emanuela Folliero a Mediaset ha realizzato il sogno di diventare un'annunciatrice. Nella cornice dello speciale di "Mattino Cinque News" ricorda il fondatore della rete per cui ha lavorato per circa 30 anni, Silvio Berlusconi morto lunedì 12 giugno all'età di 86 anni.

"Lavoravo per un'altra rete poi ho fatto un provino sono arrivata a Mediaset e ci sono rimasta per 30 anni", racconta Folliero in diretta ospite di Federica Panicucci. Una grande occasione per l'annunciatrice che afferma: "Ho avuto la possibilità di prendere il treno, quel famoso treno che passa una sola volta, di salire e di correre verso quel sogno che poi si è realizzato e che ha cambiato la mia vita". Insieme a lei sono tanti i personaggi televisivi che a Mediaset sono riusciti a realizzare i propri sogni. Lo conferma proprio la conduttrice Federica Panicucci che dichiara: "La sensazione di noi tutti è stata quella di entrare in una grande famiglia nella quale siamo rimasti per anni".

"Posso darne conferma perché Emanuela mi ha lanciato per 15 anni con i programmi "Macchina del tempo" e "Appuntamento con la storia" - si aggiunge Alessandro Cecchi Paone - nessuno credeva che potessero funzionare, invece su indicazione di Silvio prima e di Pier Silvio poi si disse che l'avrei dovuto fare in modo diverso. L'idea fu di cominciare con i dinosauri e arrivarono i bambini di cinque anni, in prima serata, a vedere un programma di scienze".