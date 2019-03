Berlusconi: "Il governo non cadrà sulla Tav ma cadrà presto"

"Il governo non cadrà sulla Tav, ma cadrà presto". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante un'iniziativa elettorale a Potenza, aggiungendo un attacco al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: "Toninelli che dice 'do il via, tanto tra 6 mesi posso riprenderlo', ma dai il via a lavori, assunzioni, spese importanti per il Paese e l'Europa e fra qualche mese lo togli? Ma dove vivi? Sei scemo? Toninelli è scemo".