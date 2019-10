Berlusconi: il centrodestra non è a trazione destra, Forza Italia è garante

Il nuovo centrodestra non è a trazione di destra a scapito della componente di centro. Ne è convinto Silvio Berlusconi, il quale sottolinea: "Come hanno riconosciuto Salvini e Meloni, oggi è molto importante la presenza e l'azione di Forza Italia nel centrodestra, in qualità di movimento continuatore e garante della tradizione occidentale, democratica, liberale e cristiana dell'Occidente e dei suoi principi".