Berlusconi: "Forza Italia non fa da sponda e non entra nel governo"

Forza Italia "non ha nessuna idea di coalizioni diverse dal centrodestra, nessun gioco di sponda con la maggioranza, nessuna possibilità o volontà di entrare in questo governo". Lo afferma Silvio Berlusconi, aggiungendo: "Il centrodestra in Italia esiste perché lo abbiamo fondato noi. Vi prego di non credere al Berlusconi concavo e convesso, di non dare retta ai pettegolezzi dei giornali. Per noi governare con sinistre e M5s è impossibile".