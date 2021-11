Berlusconi: "Avanti con questo governo sino a fine emergenza Covid"

ansa

Il governo deve lavorare "con serietà, assicurando la stabilità e l'unità del Paese" fino al 2023, "fin quando saremo usciti dall'emergenza". A dirlo è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che parla poi della successione al Colle. E chiarisce che non intende occuparsi di Quirinale "fino a quando il presidente Mattarella sarà in carica". In ogni caso, sottolinea, non si deve "ridurre a calcoli di convenienza" la scelta del capo dello Stato.