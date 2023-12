Beppe Grillo ricoverato a Cecina: potrebbe essere dimesso oggi

Beppe Grillo è stato ricoverato all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno.

Il garante del Movimento 5 Stelle è arrivato al pronto soccorso domenica mattina e i medici hanno deciso di tenerlo in osservazione, anche se le sue condizioni di salute non destano preoccupazione e non si tratterebbe di nulla di grave. L'ex comico si è sottoposto a esami e terapie e già nel pomeriggio potrebbe essere dimesso.