Beppe Grillo dimesso dall'ospedale, il nipote: "Sta bene"

Ad annunciarlo è stato il nipote, l'avvocato Enrico Grillo, in una pausa del processo a Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo che vede coinvolto, tra gli altri, il figlio del fondatore di M5s, Ciro. "Mio zio Beppe sta bene, è a casa da ieri . L'ho sentito", ha detto.

Tgcom24

Dopo essere stato sottoposto ai primi accertamenti presso il Pronto soccorso, i medici del reparto di Osservazione breve avevano escluso problemi seri in merito alle condizioni di salute di Beppe Grillo.

Leggi Anche Beppe Grillo ricoverato a Cecina: dovrà sottoporsi a un ciclo di cure

Trasferito poi nel reparto di Medicina interna, il fondatore del M5s è stato trattenuto per ulteriori accertamenti. La scelta del prolungamento del ricovero da parte dei medici è stata presa solo in via precauzionale. Grillo dovrà comunque continuare un ciclo di cure.