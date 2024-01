Beneficenza, ok Cdm al ddl sulla trasparenza: multe fino a 50mila euro

Tgcom24

Sanzioni da 5mila a 50mila euro In caso di violazione degli obblighi previsti dal disegno di legge in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, l'Autorità potrà erogare una sanzione che va da 5mila fino a 50mila euro. Il 50% di questo importo sarà destinato a iniziative solidaristiche, individuate con un successivo decreto, ha detto il ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfo Urso al termine del Cdm.

Urso: "Ddl su beneficenza assicura informazione non ingannevole" II provvedimento, ha spiegato il ministro, prevede che i produttori di beni e i professionisti abbiano l'obbligo di riportare sulla confezione dei prodotti informazioni specifiche, tra cui l'importo complessivo destinato in beneficenza, chiarendo se questo è predeterminato o se è un valore percentuale sul prezzo di ogni singolo prodotto. "Così il consumatore saprà con certezza quale parte del ricavato andrà a iniziative solidaristiche", ha osservato Urso. Inoltre, prima andrà comunicata al Garante per la concorrenza l'intenzione di realizzare questa attività promozionale e il termine entro cui effettuare il versamento dell'importo al soggetto beneficiario. Il provvedimento, ha aggiunto il ministro, "risponde ai principi della trasparenza e assicura una informazione chiara e non ingannevole" quando i prodotti vengono pubblicizzati e venduti con fini solidaristici. La misura, ha chiarito Urso, "non riguarda ovviamente le attività di promozione da parte di enti non commerciali, per cui resta valido il codice del Terzo settore, né gli enti che fanno parte delle confessioni religiose, per cui c'è un accordo tra Stato e confessioni".