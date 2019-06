Bce, Berlusconi: "Orgoglioso di aver fatto nominare Draghi"

"Sono orgoglioso di essere riuscito tra molte difficoltà a far nominare Mario Draghi a governatore della Bce, dove in tutti questi anni ha svolto con imparzialità, visione e coraggio, un lavoro prezioso in difesa e a sostegno dell'economia continentale". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Trovo assolutamente positivo - aggiunge - che al suo ultimo Eurosummit i principali leader Ue gli abbiano tributato un convinto riconoscimento".