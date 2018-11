Battiston: "Il ministro Bussetti mi ha revocato dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana"

Nominato per la prima volta alla presidenza dell'Asi il 16 maggio 2014, Battiston era stato confermato nell'incarico il 9 maggio. Nato a Trento nel 1956, sposato con quattro figli, Battiston è ordinario di fisica sperimentale all'università di Trento, presidente della Commissione II dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) per la Fisica Astroparticellare, ed à membro del Tifpa (Trento Institute for Fundamental Phisycs and Application), il nuovo Centro Nazionale dell'Infn.



Dopo la laurea in Fisica alla Scuola Normale di Pisa, ha perfezionato gli studi in Francia, all'Ecole Normale Superieure, e nel 1982 ha conseguito il dottorato presso l'università di Parigi IX, Orsay. Nel 1993 è diventato ordinario di fisica generale nell'università di Perugia. Da oltre 20 anni è attivo nel settore spaziale, in particolare nella ricerca sui raggi cosmici e nel 1994, con il Nobel Samuel C.C. Ting ha proposto la realizzazione dell'esperimento Ams, il "cacciatore di antimateria" installato dal 2011 all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale.



Miur: "Revoca Battiston per verifica sulla modalità nomina" - Una verifica formale relativa alle modalità in cui è avvenuta la nomina: sarebbe questa, a quanto si apprende, la motivazione relativa alla revoca di Battiston dalla presidenza.