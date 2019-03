Banche, Di Maio: "No rinvii decreto truffati, decide chi ha i voti"

"No a rinvii per il decreto per i truffati dalle banche, decide chi ha i voti": è l'aut aut del vicepremier Luigi Di Maio, il quale ricorda al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che "le scelte vanno fatte da chi ha i voti. Aspettiamo da giorni la firma". Secondo Di Maio, "c'è una questione di compattezza all'interno del governo. Il Movimento 5 Stelle chiede di firmare i decreti nei prossimi giorni, bisogna capire se la Lega è con noi".