Caso banche dati, Piantedosi: furti informazioni per attacchi politici

Il ministero dell'Interno "ha intrapreso da tempo un percorso di valutazione e di miglioramento per garantire standard elevati nella gestione delle informazioni sensibili, fermo restando che le banche dati del Viminale presentano, dal punto di vista tecnologico, adeguati livelli di sicurezza", ha affermato ancora il ministro. In relazione alle indagini, la Prefettura di Milano ha provveduto a sospendere le licenze concesse in favore di due indagati per l'esercizio di attività investigativa privata e di raccolta di informazioni commerciali. L'inchiesta di Milano, ma anche quelle che nel recente passato hanno evidenziato attività illecite finalizzate al dossieraggio, "pongono il tema della gravità di comportamenti di chi potrebbe utilizzare dati illecitamente acquisiti. Non solo per scopo di lucro, ma anche per attaccare gli avversari politici alterando le regole della democrazia".