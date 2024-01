Balneari, Daniela Santanchè: "Mappatura delle coste necessaria"

Ospite a "Zona Bianca" il ministro del Turismo Daniela Santanchè interviene sulla proroga delle concessioni balneari dopo i rilievi del Quirinale sul Ddl Concorrenza: "La mappatura delle nostre coste non era mai stata fatta prima e abbiamo dimostrato che non c'è una scarsità di risorse", afferma Santanchè che poi conferma la necessità di una norma di riordino in accordo con l'Unione Europea. "Siamo andati in Commissione con la schiena dritta portando il peso della nostra nazione", dice il ministro che auspica una soluzione per i lavoratori del settore.

Con la promulgazione della legge annuale sulla Concorrenza il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato ai presidenti delle Camere e alla premier Meloni una lettera di osservazioni. Nella missiva, il Capo dello Stato pone rilievi sulla proroga automatica delle concessioni, sottolineando i "profili di contrasto con il diritto europeo" e sottolinea come siano "indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di governo e parlamento". Entro il 16 gennaio l'esecutivo deve fornire una risposta alla Commissione Ue anche se in conferenza stampa la premier Meloni ha lasciato intendere di voler prendere altro tempo per una soluzione al dossier sulla direttiva Bolkestein.