Autonomie, Conte: "Passi avanti, siamo vicini al passaggio finale"

"Abbiamo fatto significativi passi avanti sulle Autonomie. Ragionevolmente ci avviciniamo al passaggio finale". Lo ha annunciato Giuseppe Conte . Sarebbe quindi stato trovato un accordo sulla scuola: il M5s avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi per insegnanti a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

"Intravediamo la dirittura finale, la settimana prossima c'è ancora qualche passaggio ma confido che si stia arrivando al portare questo provvedimento in Cdm - ha precisato il premier -. Era un impegno del contratto di governo, condiviso da M5s e Lega. Ragionevolmente ci avviciniamo al passaggio finale".



"Il modello della scuola è fondamentale, non può essere frammentato" perché su questo modello "si radica la formazione dei bambini, la nostra identità. E' chiaro che non possiamo pensare che l'autonomia significhi frammentare questo modello", ha spiegato il presidente del Consiglio.



"Lo Stato conserva la direzione sui grandi temi" - Sull'Autonomia "la mia direttiva è stata conservare funzionalità nella direzione strategica e nell'efficacia operativa dello Stato per tutti i grandi temi. Il resto lo possiamo delegare. Illustrerò alle Regioni tutte le funzioni - che non sono poche - che saranno decentrate". Lo ha detto ancora il presidente del Consiglio, aggiungendo di essere "il responsabile insieme a tutti i ministri di una funzione statale di governo: lo Stato cede competenze legislative e amministrative alle Regioni. Il mio intento è stato cedere tutte le funzioni che fossero anche efficacemente svolte a livello regionale ma conservando una strategia per cui se c'è bisogno di qualcosa devo poter intervenire a livello nazionale.