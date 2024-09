Autonomia, la Regione Piemonte sosterrà la legge davanti alla Consulta

La Regione Piemonte si costituirà in giudizio davanti alla Corte Costituzionale, per sostenere la legittimità della legge sull'attuazione dell'autonomia differenziata. La giunta ha approvato la delibera. "L'autonomia - ha dichiarato l'assessore regionale Enrico Bussalino - permetterà di migliorare i processi amministrativi e snellire gli iter burocratici che spesso rappresentano un ostacolo per cittadini e imprese". A fare ricorso in Consulta contro il provvedimento sono state Puglia, Sardegna, Toscana e Campania.