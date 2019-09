Autonomia, Fontana: "Ci diano la scuola o facciamo legge regionale"

"Se alla Lombardia non sarà concessa la competenza sulla scuola, la Regione è pronta a varare una sua legge". Lo ha detto il governatore Attilio Fontana, sottolineando che non ottenere l'autonomia su istruzione e sanità è una cosa che "la Lombardia non può accettare, noi quest'anno abbiamo quasi 14mila cattedre vuote e vorremmo dare il nostro contributo per fare in modo che dall'anno venturo i nostri ragazzi non abbiano queste difficoltà".