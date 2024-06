La Camera ha votato per esaminare subito l'autonomia differenziata. L'Aula ha dato infatti l'ok all'inversione dell'ordine dei lavori proprio per poter affrontare immediatamente il tema, anticipandolo rispetto al calendario fissato. I voti di differenza sono 53, come ha sottolineato il vicepresidente di Montecitorio Fabio Rampelli, comunicando la decisione dei deputati.