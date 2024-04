Autonomia, Conte: "Ci opporremo a forzature e arroganza in Parlamento"

"Forzature e arroganza in Parlamento della maggioranza Meloni sull'Autonomia, che spaccherà definitivamente l'Italia.

Il M5s continua a opporsi a oltranza, costi quel che costi, contro riforme-spot del governo ai danni del sud e delle aree depresse del Paese". Lo scrive su X il leader del M5s Giuseppe Conte. "Meloni in Europa si fa imporre nuova austerità e tagli dagli altri leader e in Italia - con l'ennesima giravolta rispetto a quel che diceva in passato - fa l'inchino a Salvini, condannando territori e cittadini italiani a non rialzarsi più fra sanità, ospedali e servizi da serie C. Patrioti? Solo a parole", aggiunge Conte. La conferenza dei capigruppo della Camera ha confermato l'approdo in Aula del ddl sulla autonomia differenziata lunedì alle 10.