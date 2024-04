Autonomia, Calderoli: "Non posso prevedere cosa farà il Parlamento"

"Non posso prevedere i tempi.

Il calendario del Parlamento lo fa il Parlamento". Lo ha detto il ministro per l'Autonomia e gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, al termine della discussione generale sul ddl Autonomia differenziata in commissione Affari Costituzionali alla Camera, rispondendo a chi gli chiedeva se l'ok arriverà prima o dopo le elezioni europee. A chi gli domanda se il testo è blindato, risponde: "Non posso prevedere cosa farà il Parlamento".