Ddl Autonomia, Aula approva la seduta fiume: proteste delle opposizioni

A innescare la protesta è stata la responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani, subito ripresa dal vicepresidente di turno Giorgio Mulè che l'ha richiamata all'ordine: "Vergogna non lo dice nessuno, rispetti la presidenza. Non mi costringa a fare quello che non voglio fare". A difesa di Serracchiani è intervenuto Claudio Mancini (Pd): "Lei non può richiamare in maniera intimidatoria i parlamentari, abbiamo grande stima per lei ma non si deve prestare a rappresentare la maggioranza tifosa".