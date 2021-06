Assegno unico: nel 2021 in media 1.056 euro a famiglia

ipa

Varata dal cdm la norma "ponte" per l'assegno unico, in vigore da luglio a dicembre. Per le famiglie con meno di 50mila euro di Isee ci sarà un beneficio medio nel 2021 di 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. La norma ponte si applicherà a chi oggi non gode già di assegni famigliari e il beneficio spetterà a decorrere dal mese in cui si farà domanda.