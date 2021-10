Assalto a Cgil, Landini: pensano intimidirci, ma non ci fanno paura

Ansa

"Vorrei che fosse chiaro che se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci paura, di farci stare zitti, deve sapere che la Cgil, il movimento dei lavoratori sono quelli che hanno sconfitto il fascismo in questo Paese, hanno riconquistato la democrazia: non ci intimidiscono, non ci fanno paura". Lo ha detto il leader della Cgil, all'assemblea generale del sindacato. "Quella di ieri è una ferita democratica", ha aggiunto.