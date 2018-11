foto Ap/Lapresse

19:05

- "Amnistia? Non ne abbiamo parlato. Ci sono tante proposte in giro. Non l'abbiamo mai presa in considerazione". Così il ministro per le Infrastrutture, Maurizio Lupi, risponde a chi gli chiede se nel Pdl si stia pensando a un'amnistia. "Continuiamo a sostenere il governo con lealtà affinché faccia le cose e dimostriamo la nostra lealtà intorno a Berlusconi", ha aggiunto.